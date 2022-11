Mondiali, che parole del giocatore della Danimarca per Giroud: “È uno dei migliori al mondo”

Andreas Christensen è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida della sua Danimarca contro la Francia. Una sfida difficile per la difesa danese che dovrà contenere l’attacco formidabile avversario in cui oltre Mbappe bisognerà stare attenti a Oliver Giroud. L’attaccante del Milan ha segnato già due gol nel primo incontro contro l’Australia e non ha intenzione di fermarsi. Lo stesso Christensen ha elogiato il giocatore allertando la sua nazionale.

Christensen elogia Giroud, le parole:

“Direi che Olivier è uno dei migliori al mondo per essere un attaccante. È così forte e ha il miglior primo tocco che abbia mai visto tra chiunque abbia giocato. Come dice anche Morten Wieghorst è incredibilmente forte in area sui cross, dove porta molta fisicità. Non ha molta velocità, ma è super forte e davvero bravo nel gioco aereo”.

Giroud vs Australia

Il numero 9 rossonero ha fin qui siglato 11 gol in stagione, confermandosi come la scorsa annata uno dei protagonisti del Diavolo. Adesso vuole prendersi la scena con il suo Paese, ma nella prossima partita dovrà fare i conti contro un difensore che lo conosce bene, ovvero Simon Kjaer.