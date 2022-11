Mondiali, Leao scalpita: c’è la notizia dal ritiro del Portogallo

Il giornalista Manuele Baiocchini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport raccontando il motivo per cui quello del Qatar potrebbe essere il mondiale di Rafael Leao: “L’infortunio di Jota gli ha spalancato le porte della titolarità del Portogallo. È un momento particolare e credo che i tifosi portoghesi lo aspettino da titolare, da protagonista e da stella. Questa è un’occasione importante per dimostrare dj essere uno dei primi attaccanti a livello mondiale, anche se già l’ha fatto entrando nella lista per il Pallone d’Oro”.

Rafa, dunque, a causa dell’infortunio dell’attaccante del Liverpool, potrebbe avere sin da subito delle chance di partire da titolare nei prossimi impegni del girone del Portogallo contro Ghana, Repubblica di Corea e Uruguay. Un’occasione per mettersi in mostra al mondo, nonostante il numero 17 del Milan si sia già fatto conoscere abbastanza.

Leao

I tifosi rossoneri nel frattempo aspettano il suo rinnovo di cui, come riferito da Paolo Maldini, se ne riparlerà una volta finita la competizione in Qatar. A rallentare il tutto è stato anche il cambio di agente per il portoghese, con cui la dirigenza ha dovuto aprire i discorsi da capo. Se non si dovesse arrivare ad un accordo, ci sarebbe l’ipotesi di una possibile cessione a giugno. Il Mondiale sarà una vetrina per mostrare a tutti le grandi qualità e non far scendere di molto quel prezzo che il Milan ad un anno dalla scadenza potrebbe ricavare.