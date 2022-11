Mondiali Qatar, i nomi dei 7 giocatori del Milan convocati!

Il Milan ha dimostrato l’anno scorso di essere una grande squadra e, di conseguenza, alcuni giocatori, più di altri, si sono messi in luce.

Una grande squadra, d’altronde, la si ha quando in rosa ci sono giocatori di spessore e nel giro delle proprie Nazionali.

Mondiali, tutti i giocatori del Milan convocati

Come sappiamo, il Mondiale in Qatar si avvicina e ormai tutte le selezioni hanno diramato le loro liste dei convocati, non senza polemiche o esclusioni eccellenti. Tra le fila rossonere sono sette i calciatori a essere stati selezionati dai rispettivi commissari tecnici.

Mondiali Leao Milan

Ecco la lista completa:

– Theo Hernandez, Francia

– Olivier Giroud, Francia

– Simon Kjaer, Danimarca

– Rafael Leao, Portogallo

– Charles De Ketelaere, Belgio

– Fodè Ballo-Tourè, Senegal

– Sergino Gianni Dest, Usa

Alexis Saelemaekers è stato inserito nella lista riserve del Belgio, da utilizzare in caso di infortuni ai convocati entro la data di inizio del Mondiale.

Non convocati Tomori con l’Inghilterra e Origi con il Belgio. Mike Maignan, invece, non è stato aggiunto per infortunio nella lista della Francia.