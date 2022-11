Nesta incensa il giocatore del Milan: “Crescita impressionante, è quello che mi ha sorpreso di più”

Tornato protagonista in Italia grazie alla vittoria dello scudetto durante la scorsa stagione, dopo il lunghissimo testa a testa con l’Inter fino all’ultima giornata di campionato, il Milan si gode adesso l’accesso agli ottavi di Champions League.

Il poker calato contro il Salisburgo ha infatti fatto staccare ai rossoneri il pass per la prossima fase della competizione europea, in attesa di scoprire, nella giornata di domani, chi sarà il loro prossimo avversario.

Milan Kalulu Serie A

In Serie A, al successo del Napoli sull’Atalanta, la squadra di Pioli ha risposto con la vittoria in extremis sullo Spezia, agguantata grazie alla rete di Giroud nel finale, e che ha fatto piazzare la squadra al secondo posto in classifico, a 6 punti di distanza dagli azzurri.

Nesta esalta Kalulu: che elogio al rossonero!

Ai microfoni di Dazn, il campione del mondo ed ex giocatore del Milan Alessandro Nesta ha speso parole al miele per uno dei protagonisti dei successi del club, il difensore Pierre Kalulu: “Quando Kalulu era arrivato in rossonero era un difensore normalissimo, la sua crescita è stata impressionante. Contro il Salisburgo ha messo pezze importanti, giocando da difensore vero“.

Gabriella Ricci