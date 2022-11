Sei qui: Home » Copertina » Non solo Broja e Kudus: il Milan pensa all’attaccante del Blackburn

Con il Mondiale alle porte, c’è tempo di preparare al meglio il ritorno in campo in vista di gennaio, ma anche al mercato futuro e a come rafforzare la rosa a disposizione di mister Pioli.

Uno dei reparti in cui la dirigenza rossonera vorrebbe apportare maggiori modifiche è l’attacco, considerando l’età avanazata di Olivier Giroud, le difficoltà incontrate fino ad ora da Divock Origi e l’incertezza sullo stato di forma di Zlatan Ibrahimovic.

Da tempo, i nomi che circolano maggiormente a Milanello sono quelli di Armando Broja, attaccante albanese del 2001 in forza al Chlesea, e Mohammed Kudus, ghanese classe 2000 dell’Ajax.

A quanto pare, però, i rossoneri avrebbero puntato gli occhi anche su un altro giovane attaccante che gioca in Inghilterra, in Championship.

Milan, piace Ben Brereton del Blackburn

Getty Images, Benjamin Anthony Brereton Diaz, Blackburn, Milan, calciomercato

In vista della prossima stagione, i rossoneri stanno tenendo d’occhio diversi profili per rinforzare l’attacco.

Tra questi sembra esserci anche Benjamin Anthony Brereton Diaz, più comunemente chiamato Brereton Diaz. Stando a quanto riporta Tuttosport, infatti, Maldini starebbe sondando il terreno per il giovane attaccante del Blackburn.

Cileno con cittadinanza inglese, classe 1999 e una grande stagione in Championship l’anno scorso.

Brereton Diaz ha il contratto in scadenza nel 2023 con i Blue & Whites.