Non solo Dubai Super Cup per il Milan: fissata una nuova amichevole a dicembre!

Come anticipato da Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube, nella pausa per i Mondiali il Milan non prenderà parte solo alla Dubai Super Cup.

Per i campioni d’Italia infatti è stata fissata una nuova amichevole, prevista per il giorno 30 dicembre.

Nuova amichevole per il Milan: sfiderà il PSV

Gli undici di Pioli voleranno in Olanda, ad Eindhoven, dove affronteranno i padroni di casa del PSV.

Si tratterà dell’ultimissimo test prima della seconda parte di stagione, che per il Milan inizierà il 4 gennaio in trasferta a Salerno.

Di seguito invece ulteriori dettagli sulla Dubai Super Cup:

Dubai Super Cup, regolamento e calendario:

Ci saranno quattro gare con ogni squadra che giocherà due partite nel corso del torneo. La vittoria varrà tre punti, mentre il pareggio due e non uno come di consueto. Dopo ogni match, le due squadre si sfideranno ai calci di rigore: chi vince guadagnerà un altro punto. La squadra con più punti alla fine del torneo sarà dichiarata vincitrice del torneo.

Arsenal-Lione, 8 dicembre 2022

Liverpool-Lione, 11 dicembre 2022

Arsenal-Milan, 13 dicembre 2022

Liverpool-Milan, 16 dicembre 2022