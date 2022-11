Nuovo stadio, il sindaco Sala svela: “Lo decideremo tra un anno!”

Il Sindaco di Milano, Beppe Sala, è intervenuto a margine della cerimonia del 4 novembre in merito alla tanto discussa questione inerente allo stadio. Le parole:

San Siro

Questione stadio, parla Sala:

“In Consiglio comunale, per decidere sullo stadio, penso che andremo fra un annetto. Adesso, purtroppo, questa storia dello stadio è talmente tribolata e il mio intendimento è fare un passo alla volta. Il prossimo sarà quello di ricevere, il 18 novembre, il risultato del dibattito pubblico. Da questo, noi dovremo formalmente rispondere o con l’accettazione delle osservazioni che sono state fatte, oppure respingerle argomentando. Dopodiché la giunta delibererà. A quel punto le squadre avranno il compito, da un lato di costruire il progetto esecutivo e dall’altro quello di spiegare meglio come San Siro verrebbe smantellato, a meno che si trovino altri interessi sulla strada. In un anno le opinioni cambiano. Ho l’impressione che su un tema del genere, quando si andrà in consiglio ci possa non essere la classica divisione tra centrosinistra e centrodestra. Però questa è la mia impressione ad oggi, tra un anno chissà come saranno le cose”.