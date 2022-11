Manca una settimana all’inizio della competizione più bella ed affascinante che tutti i calciatori sognano di giocare almeno una volta nella vita.

Manca ancora un turno di campionato e poi tutto il mondo si concentrerà nella nazione qatariota per assistere alle giocate dei più grandi campioni di questo sport.

Nelle ultime ore, tutte le Nazionali stanno facendo uscire le liste dei convocati che andranno a competere per alzare la Coppa, dalla Croazia alla Francia, per non parlare della Germania e della Danimarca.

Convocati Belgio Origi De Ketelaere

Negli ultimi minuti è uscita anche la lista dei convocati scelta dal ct Roberto Martinez per il Belgio e questa è stata la decisione sui rossoneri Saelemakers, De Ketelaere e Origi.

Per quanto riguarda l’ala ex Anderlecht, l’infortunio che lo sta tenendo fermo da un bel po’ lo costringe a saltare il Qatar, mentre l’ex Liverpool non è stato opzionato dal ct per scelta tecnica.

Confermata, invece, la presenza dell’oggetto misterioso De Ketelaere, nonostante le brutte prestazioni dell’ultimo periodo.