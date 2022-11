Sei qui: Home » News » Osservato speciale in Milan-Spezia, piace a Maldini: valutazione di oltre 20 milioni!

Milan-Spezia non sarà una partita come le altre per Jacub Kiwior. Il difensore polacco classe ’00 è uno degli osservati speciali di questo match.

Non è nuovo infatti l’interesse del Milan per questo giocatore. Già la scorsa estate i rossoneri erano apparsi molto interessati al suo profilo, preferendo solo per il momento di lasciar perdere.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’interesse è ancora concreto. Oggi Maldini e Massara lo osserveranno dagli spalti di San Siro in una sfida che il Milan non dovrà sottovalutare.

Kiwior Milan Spezia

Lui farà di tutto per non sfigurare di fronte ai 70 mila di San Siro e riuscire a convincere la dirigenza rossonera.

La sua valutazione è già schizzata. La richiesta per trattare si aggira intorno ai 20 milioni, con il rischio però di avvicinarsi ai 30.

Con il Mondiale alle porte poi la sua valutazione non può che subire un’ulteriore impennata. Lui sarà infatti uno dei leader difensivi della Polonia, dove anche lo stesso Lewandowski si era sorpreso delle sue qualità.