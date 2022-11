Ottavi di Champions, ufficiali le date delle sfide tra Milan e Tottenham

Questa mattina si sono svolti i sorteggi per gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League, e le squadre italiane “protagoniste” erano Milan, Inter e Napoli, che hanno incontrato degli accoppiamenti difficili ma certamente non impossibili.

I rossoneri di Stefano Pioli rincontreranno Antonio Conte, questa volta da allenatore del Tottenham nella doppia sfida per decidere chi approderà ai quarti di finale.

C’era molta curiosità attorno agli orari e alla date di questo incrocio e negli scorsi minuti sono arrivate date e orari ufficiali di andata e ritorno del doppio scontro.

Milan Tottenham Champions

Le due compagini si sfideranno in primo luogo il 14 febbraio nella meravigliosa cornice di San Siro, mentre il ritorno a Londra sarà in data 8 marzo in quel di Londra.

Bisogna ancora aspettare molto, ma si è già scatenata una “febbre per gli ottavi”.

Intanto i rossoneri dovranno pensare alla Cremonese e alla Fiorentina, ultime due gare della prima “tranche” del campionato di Serie A che riprenderà a Gennaio dopo la pausa per il mondiale invernale del Qatar.

Andrea Mariotti