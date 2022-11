Paganin: “Il Milan è cresciuto”, poi il commento sui sorteggi di Champions

Ieri si sono svolti i sorteggi di Champions League, Europa League e Conference League. In linea di massima, tutte le italiane hanno pescato un avversario non esageratamente forte. In Champions, Milan e Inter hanno preso rispettivamente Tottenham e Porto, due squadre molto forti, il Napoli invece l’Eintracht Francoforte.

Paganin: “Porto e Tottenham sono alla portata delle italiane”

Ne ha parlato anche Massimo Paganin, commentatore tv, a TMW Radio: “È stato ottimo, meglio di così non si poteva sperare. Il Milan ha la squadra più complicata insieme all’Inter. Il Napoli ha pescato un’ottima seconda ma è inferiore alla squadra di Spalletti. Porto e Tottenham sono alla portata delle italiane”.

Paganin Milan Champions

Paganin: “Il Milan ha fatto esperienza, è cresciuto”

“Il Milan trova Conte, che conosce i rossoneri. Se può incidere questo? Sicuramente si conoscono tutte, ma il fatto che Conte conosca il calcio italiano è un vantaggio per lui. Ma anche Pioli conosce Conte. Il Tottenham si sta attrezzando e sta crescendo molto. Parliamo della squadra più ostica e strutturata, ma lo dirà il campo se è davvero così. Il Milan ha fatto esperienza nel girone ed è cresciuto, ha dato una consapevolezza maggiore alla squadra”.