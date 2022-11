Sei qui: Home » Copertina » Parole da leader di Kjaer: “Niente scuse dovevamo vincere, dobbiamo migliorare in un aspetto”

Dopo il deludente pareggio sul campo della Cremonese, Simon Kjaer è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Il difensore del Milan ha parlato così delle sensazioni nello spogliatoio dopo il risultato negativo dello Zini:

“Durante una partita ci sono tanti momenti particolari che fanno la differenza. Nelle ultime due partite abbiamo sofferto certe situazioni e dobbiamo pensare e migliorare. Oggi dovevamo vincere, senza scuse. Non possiamo essere soddisfatti, volevamo i 3 punti, vogliamo stare in alto e vincere di nuovo lo scudetto. Abbiamo perso 2 punti e basta, non ci sono scuse. Fa tutto parte della crescita del gruppo e della squadra“.

Il danese però non si dà per vinto, e torna a suonare la carica alla squadra:

“Sotto certi aspetti del gioco oggi non abbiamo fatto male, ma ci è mancato qualcosa. Quando il Mondiale sarà finito avremo un programma di partite pazzesco, e sarà ancora più importante gestire il fisico e le forze. Dobbiamo lavorare su tutti gli aspetti, anche mentalmente. Stasera mancava l’ultimo passaggio, non la voglia”.