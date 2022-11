Sei qui: Home » News » “Aste per Leao? Non succede con il Milan”: sul futuro del portoghese

Intervistato in esclusiva da TMW, Carlo Pellegatti ha parlato delle prestazioni dei tanti giocatori del Milan presenti al Mondiale in Qatar. Queste le sue parole:

“I Campioni della Serie A sono protagonisti anche nel mondo: Theo, Giroud, Rabiot e, per ultimo in ordine di tempo, Rafael Leao. Sono molto contento che i giocatori del Milan stiano confermando di essere dei campioni a livello mondiale; è chiaro che, con queste prestazioni, anche le importanti partite degli ottavi di Champions League vedranno un Milan con dei giocatori coscienti della propria forza internazionale: se Theo, Giroud o Leao dovessero diventare Campioni del Mondo sarebbero ancora più consci di affrontare degnamente avversari di altissimo livello.

So che su questo c’è qualche divergenza, perché alcuni vorrebbero che i propri giocatori tornassero a casa il prima possibile, ma io, rispettando le opinioni di tutti, sono molto orgoglioso della rete di Leao; la definisco un gol col sorriso, perché accompagna il tiro a giro sorridendo”.

Su Theo e Leao partiti dalla panchina:

“Aggiungo una cosa: Giroud non era stato convocato per diverse sessioni prima di questo Mondiale; stando a due mesi fa, tra 10 giorni il francese si sarebbe presentato tra 10 giorni a Milanello… Questo è un bene, perché significa che questi calciatori giocano in una squadra competitiva, guardata in Europa e che, rispetto a qualche anno, è un gran bel biglietto visita: chi viene al Milan sa di venire in una squadra in cui si possono avere mille opportunità“.

Pellegatti sicuro: “Leao? Il Milan partecipa alle aste, non le subisce”

Pellegatti, Leao, Milan

Il noto giornalista e tifoso rossonero si è poi soffermato sulle prestazioni di Rafael Leao, subito in gol alla prima partita del Mondiale del Portogallo. Queste le sue parole:

“Il Milan si augura, credo, un buon Mondiale… Non esageriamo con un Leao capocannoniere assoluto del Mondiale (ride, ndr), perché, a quel punto, invece di essere due o tre, si troverebbero sei-sette squadre fuori dalla porta! Le difficoltà per il rinnovo sicuramente aumentano in caso di ottime prestazioni di Leao.

Si prevedono aste per il portoghese dopo il Mondiale? Rispondo usando il tono del protagonista de ‘La Grande Bellezza’: il Milan partecipa alle aste, non le subisce“.