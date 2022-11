Pellegri torna sul periodo al Milan: “Devo ringraziare Pioli”

Il club mi ha dato grande fiducia e serenità. Voglio ripagare tutti al meglio. Staff e società sono eccezionali”, ha esordito in un’intervista rilasciata al Corriere di Torino Pietro Pellegri. Acquistato nell’estate 2021, l’ex Genoa e Monaco non è riuscito mai ad incidere con la maglia del Diavolo. Forse si sarebbe dovuto aspettare di più o forse la squadra di Pioli non era quella adatta al tipo di giocatore in questione nonostante la volontà dei dirigenti di investire molto in lui.

Solo sei mesi dopo la sua avventura a Milano finì, finendo per passare al Torino. Una squadra media da cui doveva ripartire e renderlo più protagonista. Ma anche i primi mesi passati in granata non sono stati migliori, ma Pellegri non arrendendosi mai è riuscito finalmente a ritagliarsi il suo spazio in questa nuova stagione. Ha messo a segno due reti e ottime prestazioni, l’ultima in campionato proprio contro il Milan (persa dai rossoneri 2-1, ndr).

Pellegri

Pellegri torna a parlare di Milan!

L’attaccante dell’U21 azzurro ci ha tenuto a ringraziare anche Maldini, Massara e Stefano Pioli: “Contro il Milan abbiamo superato una grande squadra, conta questo per il mio Toro. Per quanto mi riguarda, ho ricordi belli, stimo tantissimo Paolo Maldini e Frederic Massara, grandi professionisti e persone eccezionali. Dovrò poi sempre ringraziare Pioli, senza dimenticare molti miei ex compagni“.