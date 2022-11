Piace al Milan, offerto in Serie A: sfida di mercato in vista!

Il Milan si muove in ottica mercato: nella lista di mercato di Maldini e Massara figurano alcuni nomi, in particolare quello di Houssem Aouar per il centrocampo. Il giocatore attualmente in forza al Lione era stato messo nel mirino di tutti i maggiori club d’Europa nella scorsa annata, per poi decidere di restare ancora in Francia. In estate sembrava essersi fatta avanti la Roma di José Mourinho, ma anche in quel caso non si arrivò ad una conclusione.

Adesso sembra che, come riportato dal Corriere dello Sport, Milan e Roma si vogliano fare ancora una volta avanti grazie all’aiuto dell’entourage di Aouar alla ricerca di una nuova sistemazione. Il suo contratto scadrà la prossima estate, quindi il Diavolo potrebbe decidere di versare un indennizzo a gennaio e prelevarlo subito o cercare un accordo con il giocatore aspettando fino a giugno.

Aouar

Oltre al centrocampo in cui si è di molto sentita la mancanza di Franck Kessié in questi primi mesi, si osservano profili per la corsia d’attacco destra. Ma il primo nome nel taccuino del club di Via Aldo Rossi rimane sempre quello di Hakim Ziyech del Chelsea. Il marocchino era stato fortemente cercato dai rossoneri in estate, senza mai riuscire a strappare un accordo. Il mese di gennaio potrebbe rappresentare la volta buona della riuscita dell’affare.