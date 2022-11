L’ex giocatore dell’Inter non ha dubbi: “Delusione De Ketelaere? Ci pensa Pioli!”

Charles De Ketelaere sta diventando sempre più un caso in quel di Milano. Il giocatore belga, arrivato dal Club Brugge questa estate per la modica cifra di 40 milioni di euro, non ha ancora dimostrato il suo valore in rossonero.

Il trequartista è ancora a secco di gol, nonostante le molte possibilità date da Mister Pioli. Probabilmente, il talento classe 2001 ha subito il cambio dal calcio belga e quello italiano, caratterizzati da stili di gioco completamente differenti.

Mudingayi, ex giocatore di Pioli

In passato sono stati tanti i giocatori belgi che hanno fatto bene in Italia e tra questi sicuramente c’è Gaby Mudingayi. Un pedalatore di centrocampo, un mediano che ha vissuto varie avventure in Italia con le maglie di Torino, Lazio, Inter, Bologna e Cesena.

Tuttosport, nell’edizione odierna, ha deciso di intervistare proprio Mudingayi, che è stato anche giocatore di Pioli, ai tempi dell’Inter.

Mudingayi Pioli De Ketelaere

Le parole di Mudingayi su De Ketelaere

Il belga ha parlato così della situazione De Ketelaere, dando fiducia al suo ex allenatore e confidando nelle sue capacità: