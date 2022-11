Pioli svela le condizioni di Maignan e Ibrahimovic: lo ha detto in conferenza

Domani il Milan scenderà in campo per l’ultima partita del 2022, prima della lunga sosta per i Mondiali in Qatar.

I rossoneri sono attesi dalla delicata sfida contro la Fiorentina, con fischio d’inizio alle 18.30 a San Siro. Una partita da non sbagliare, per non perdere ulteriore terreno rispetto al Napoli capolista.

Pioli su Ibrahimovic: “Verrà con noi a Dubai”

Alla vigilia del match, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore rossonero ha parlato delle condizioni della sua squadra, soffermandosi poi anche sulle importanti assenze di giocatori come Maignan ed Ibrahimovic:

Ibrahimovic Milan Pioli

“Veniamo da una brutta prestazione contro la Cremonese e vogliamo chiudere bene vincendo contro la Fiorentina. Sicuramente questa classifica non ci piace, ma il campionato è lungo e abbiamo la possibilità di rientrare. Contro la Fiorentina dobbiamo vincere. Il 2022 è stato un anno positivo, ma non dobbiamo pensarci più“

“Mike sta sicuramente meglio, ma non è ancora pronto per giocare domenica. Lo recupereremo più avanti. Ibrahimovic verrà con noi a Dubai, poi non so se sarà disponibile contro la Salernitana. Proverà ad aumentare i carichi di lavoro, ma non posso sapere adesso quando sarà pienamente recuperato”.