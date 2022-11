Sei qui: Home » News » Pioli in conferenza: “Espulsione Giroud? Ci sta perdere lucidità, troppo bello vivere questi momenti”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la partita vinta dal suo Milan per 2-1 contro lo Spezia. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero:

Sulle scelte arbitrali:

“Decisioni strane? Non commento l’arbitro, nulla”.

Sull’espulsione di Giroud dopo il gol:

“Ci teniamo così tanto a vincere le partite che siamo pieni di emozioni. Capisco le sue emozioni, mi diventa difficile non comprendere quella situazione. Sarà più fresco per domenica, riposerà martedì. È troppo bello vivere questi momenti, ci sta perdere lucidità”.

Sulla prestazione della squadra:

“Il primo tempo l’abbiamo fatto bene, è mancato il secondo gol, serviva più lucidità. Bisogna rivedere la reazione dopo il gol subito, non abbiamo tenuto le posizioni”.

Sul gol di Daniel Maldini:

“Non sarà stato facile giocarla per lui, ma penso la famiglia Maldini sia felice, quindi lo siamo anche noi”.

Sulla gestione della partita:

“Non era una partita semplice, potevamo indirizzarla meglio, ma le partite vanno così. Non abbiamo il tempo di preoccuparci di questo, bisogna pensare alla prossima partita”.

Su De Ketelaere:

“Titolare alla prossima? Non giocherà sicuramente in attacco, abbiamo Origi e Rebic. Vedremo sulla trequarti, comunque è una soluzione in più”.