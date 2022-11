Pioli su Leao: “Da lui il Milan si aspetta il massimo, deve lavorare insieme alla squadra”

Questa sera il Milan si gioca tutto contro il Salisburgo. I rossoneri hanno 7 punti e sono al momento i padroni della seconda piazza del Girone E, a +1 proprio sugli austriaci.

Per questo motivo, agli uomini di Stefano Pioli basterebbe un pareggio per centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Proprio il tecnico del Milan ha rilasciato una breve intervista a Sport Mediaset a proposito del match di questa sera.

Milan, parla Pioli: “Da Leao ci aspettiamo il massimo”

Di seguito le dichiarazioni di Stefano Pioli:

“La partita di Torino andava messa da parte e così abbiamo fatto, concentrandoci sul Salisburgo. Ovviamente non siamo soddisfatti della prestazione di sabato, ma questa sera avremo una grande occasione, che si siamo cercati e abbiamo fortemente voluto.

FOTO: Getty – Milan Leao

Leao? Noi da lui ci aspettiamo sempre il massimo. Per noi è un’arma offensiva molto importante. Come tutta la squadra, anche lui questa sera dovrà lavorare bene. Dovremo fare attenzione in entrambe le fasi, perché poi abbiamo i singoli che possono risolvere le partite”.