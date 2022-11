Pioli: “Oggi non abbiamo fatto bene, dobbiamo dare di più” poi il commento sul Napoli

Arriva un altro stop in trasferta per il Milan, che non va oltre lo 0-0 contro la Cremonese.

Nonostante le diverse occasioni create, i rossoneri non trovano il gol della vittoria e scivolano così a -8 da un Napoli sempre più in fuga.

Pioli: “Non abbiamo trovato soluzioni vincenti. Otto punti dal Napoli sono tanti”

Dopo il deludente pareggio dello Zini, l’allenatore rossonero Stefano Pioli ha commentato così la partita:

Cremonese Milan

“Credo che potevamo fare di più. Abbiamo fatto un discreto primo tempo e un secondo tempo non all’altezza. Non siamo stati abbastanza precisi tecnicamente e non abbiamo creato un volume di situazioni offensive che dovevamo per essere più pericolosi. È chiaro che la Cremonese ha fatto una partita molto difensiva e non c’erano spazi, ma con la nostra qualità potevamo sicuramente fare di più“

“Nel secondo tempo abbiamo perso fluidità e abbiamo vinto pochi duelli offensivi, e così diventa difficile creare situazioni da gol. Ci è mancato il guizzo, il movimento senza palla per creare occasioni in più. Leao? Non si può puntare su un singolo, quando non lavoriamo bene di squadra non otteniamo i risultati che vogliamo. Dovevamo muoverci meglio per dare più soluzioni al nostro portatore di palla. Abbiamo avuto situazioni per fare gol, soprattutto nel primo tempo, ma queste partite se non le sblocchi diventano complicate. Non abbiamo trovato soluzioni vincenti“

“Otto punti dal Napoli sono tanti, questa classifica non ci deve piacere. Domenica abbiamo la possibilità di tornare a vincere e poi dobbiamo sfruttare la sosta lunga. Bisogna fare i complimenti al Napoli, ma possiamo e dobbiamo fare di più”.