Pioli: "Per carattere non siamo secondi a nessuno. Gol Maldini? Ero sicuro!"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato dopo la fondamentale vittoria per 2-1 contro lo Spezia a San Siro. Queste le dichiarazioni del tecnico del Milan:

Sulla partita:

“La squadra continua crederci, vittoria sofferta e improntate. Sappiamo che dobbiamo fare tanti punti e vogliamo arrivare al 13 novembre con la classifica migliore possibile. Chiaro che se il Napoli continuerà a vincere tutte le partite saranno i favoriti per lo Scudetto. Crediamo in quello che facciamo e abbiamo le qualità per stare dentro le partite.”.

Su Giroud:

“Ti aspettavi questo Giroud? Con Olivier ho fatto una videochiamata prima che arrivasse, le sensazioni erano positive e poi tutte le sensazioni le ho ritrovate nell’allenarlo. Ha commesso però ingenuità per l’età che ha (ride, ndr)”.

Sul gol di Maldini:

“Ero sicuro che avrebbe segnato questa sera. Penso che per Paolo sia stata la serata perfetta: Daniel ha fatto un bel gol e il Milan ha vinto”.

Sul rendimento della difesa:

“Fino alla partita di stasera abbiamo subito solo due gol in più rispetto all’anno scorso. Le statistiche delle azioni offensive sono migliori rispetto all’anno scorso“.

Su De Ketelaere:

“Prevedo ancora alti e bassi per De Ketelaere perché è un ragazzo giovane che ha cambiato ambiente e che ha cambiato modo di giocare. Sono assolutamente convinto delle sue qualità e arriverà presto a fare le giocate che sa fare”.