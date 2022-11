Pobega e il suo legame con il Milan: “Devo ringraziare i rossoneri per un motivo”

Tommaso Pobega è intervenuto nel nuovo podcast del Milan disponibile nell’app rossonera. La sua città, il suo ruolo in campo e il settore giovanile del Milan sono gli argomento citati dal giocatore:

Sulla sua città natale: “Trieste è molto legata al Milan, ci sono diversi collegamenti come per esempio Rocco e Maldini. Da quando sono arrivato in rossonero a 14 anni ho sempre sentito questo legame tra il Milan e la mia città. È bello che ci sia questo feeling”.

Sul suo ruolo di centrocampista: “Ho sempre fatto il centrocampista. Con qualche allenatore ho modificato leggermente la posizione o per necessità ho fatto altri ruoli, ma in generale ho sempre fatto il centrocampista”.

Pobega

Sul settore giovanile rossonero: “Spero di essere un esempio positivo per tutti. È un settore giovanile che ti insegna molto e ti fa crescere non solo a livello calcistico, ma anche a livello umano. Io ho avuto la fortuna di fare il convitto ed è una palestra di vita. Devo ringraziare il Milan per questo e per avere messo a disposizione figure super disponibili ad aiutarci”.