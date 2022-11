Cremonese-Milan, le probabili formazioni: scelta a sorpresa sulla trequarti!

Questa sera è la volta di Cremonese-Milan, penultima gara di campionato che precede l’inizio del Mondiale in Qatar. I rossoneri non possono sbagliare e devono portare a casa una vittoria, altrimenti si rischierebbe una fuga del Napoli in classifica.

Vediamo le probabili formazioni del match:

Cremonese, fuori Dessers che non recupera

Tra i pali della Cremonese ci sarà ancora Carnesecchi. In difesa confermati Aiwu e Vasquez con Bianchetti che dovrebbe farcela a partire dal 1′. Nel 3-4-2-1 di Alvini, gli esterni dovrebbero essere Ghiglione (in vantaggio su Sernicola) e Valeri, con Escalante e Castagnetti che potrebbe concedere un turno di riposo a Pickel. Zanimacchia e l’ex Meite dietro Okereke. Non ce la fa Dessers.

Probabile Formazione Milan

Probabile formazione Milan, Leao riposa

Stefano Pioli schiera ancora una volta il suo consueto 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta a sostituire l’infortunato Maignan, Kalulu a destra e Ballo-Touré a sinistra (data la squalifica di Theo Hernandez), Tomori e Kjaer centrali. Bennacer e Tonali titolari sulla mediana e quindi ancora panchina per il neo acquisto Vranckx. Messias schierato a destra con Rebic sulla corsia mancina che potrebbe far rifiatare Leao. Brahim Diaz in vantaggio su De Ketelaere sulla trequarti, Origi punta.