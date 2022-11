Rinnovi Milan, la rivelazione: “Maldini ci proverà durante la pausa Mondiale”

È passata ormai una settimana dall’inizio della sosta per i Mondiali in Qatar. I campionati nazionali rimarranno fermi fino a gennaio 2023, con le squadre che nel frattempo continueranno ad allenarsi in vista della ripresa.

I giocatori del Milan non partiti con le rispettive nazionali per il Qatar si stanno godendo qualche giorno di pausa prima di tornare nuovamente a correre sul campo. Nel frattempo la dirigenza rossonera continua a muoversi anche sul fronte rinnovi, alla ricerca di un accordo per due pedine fondamentali come Leao e Bennacer.

Baiocchini a Sky Sport: “Il Milan vuole blindare Bennacer durante la sosta”

Intervenuto in collegamento a Sky Sport 24, il giornalista Manuele Baiocchini ha parlato così della situazione rinnovi:

Bennacer Milan rinnovo

“I fari sono puntati sui rinnovi di Leao e Bennacer. Paolo Maldini, nei giorni scorsi, ha confermato che avrebbero voluto chiudere il rinnovo di Leao prima del Mondiale, ma non è stato possibile. Il Milan ci proverà ancora dopo il Mondiale“

“Durante questa sosta, i rossoneri proveranno a blindare Bennacer. Si parla di un contratto da 3-3,5 milioni di euro a stagione, una cifra molto più bassa rispetto a quella che chiede Leao. Bennacer guadagna meno rispetto a Leao, e dunque è più facile arrivare alla firma dell’algerino. Proprio in questa sosta per i Mondiali andranno avanti i contatti per provare ad arrivare ad un accordo con l’ex Empoli“.