San Siro, bloccato il progetto di Inter e Milan: “Hanno dichiarato contrarietà!”

Carlo Monguzzi, consigliere comunale dei Verdi, ha organizzato una conferenza stampa con altri colleghi di maggioranza per ribadire la contrarietà verso la demolizione di San Siro. Bocciato il progetto di Inter e Milan, che avrà bisogno dei voti del centrodestra per essere approvato.

Questo il suo comunicato tramite un post su Facebook:

“Problema politico colossale”

“Oggi 8 consiglieri di maggioranza (Monguzzi, Gorini, Cucchiara, Giungi, Pantaleo, D’Amico, Fumagalli, Fedrighini) in conferenza stampa hanno dichiarato la propria contrarietà al progetto San Siro. Questo vuol dire che in aula per far passare questo disastro serviranno i voti del centrodestra. A me sembra un problema politico colossale“.

San Siro Milan Inter

Sgarbi non ci sta: “San Siro non si tocca!”

Solo ieri Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, si era dichiarato totalmente contrario ad una demolizione dell’impianto:

“Il Meazza non si tocca e non lo dice Sgarbi ma è la legge. San Siro è del ‘26, sarebbe come buttare giù l’Eur a Roma quindi è naturalmente vincolato perché il vincolo sarebbe automatico oltre i 70 anni, non si può buttare giù. Se serve un vincolo lo metterò. Ma non occorre un vincolo per salvarlo, se mai servirebbe una decisione del ministero per dire abbattetelo e non arriverà mai. Dal ministero non arriverà mai“.