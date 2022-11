Sei qui: Home » News » Scaroni: “Proprietà straniera del Milan? È positiva per un motivo”

Paolo Scaroni è intervenuto oggi alla presentazione del nuovo libro di Marco Bellinazzo, ‘Le nuove guerre del calcio’, tenutasi alla Feltrinelli in Piazza Duomo a Milano.

Il presidente del Milan ha parlato del futuro del calcio italiano, ma anche del valore delle proprietà straniere come quella rossonera.

Scaroni: “La proprietà straniera positiva per il nostro calcio”

Queste le parole del numero uno rossonero:

“L’esempio virtuoso è la Premier League, sono riusciti a ottenere tutto quello che volevano. Non è facile, lo sappiamo bene, però dobbiamo andare lì: stadi pieni, pubblico internazionale, giovani italiani se possibile. Abbiamo davanti tante cose da fare, ma abbiamo anche tutta la volontà di farle“

Milan Scaroni RedBird

“Oggi RedBird, oltre ai successi sportivi, vuole portare anche le esperienze che hanno avuto negli USA e negli altri sport e ci stanno dando apporto fondamentale con competenze che non abbiamo nel Milan e forse in Italia. La proprietà straniera è positiva per il nostro calcio, ci porterà lontano”

“Sono meglio le proprietà straniere rispetto a quelle italiane? È vero che io nel lontano 97 sono stato presidente di un Vicenza Calcio che ha vinto la Coppa Italia, di proprietà dell’ENIC. È stata un’avventura con public company inglese che possiede ancora il Tottenham e che voleva creare una multiproprietà, bloccato dalla UEFA per la partecipazione di più squadre di pari proprietà agli stessi tornei. Quell’esperienza mi ha portato ad affrontare il calcio dal punto di vista del conto economico. Quel Vicenza del 2000 generava cassa ed è per quello che con Elliott e RedBird mi ci ritrovo alla perfezione. Un calcio che deve trovare un equilibrio economico come condizione fondamentale”.