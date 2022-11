Scudetto? L’ex allenatore di Serie A non ha dubbi: “Vincono loro!”

Anche in piena sosta per il Mondiale non manca occasione per parlare di Serie A.

Nell’incontro formativo organizzato questa mattina all’Allianz Stadium dalla Juventus era presente anche Rafa Benitez, che ai microfoni di TMW ha commentato la prima parte della stagione, facendo il suo pronostico sulla potenziale vincitrice dello scudetto.

“Non è la mia squadra, ma mi piacerebbe vincesse il Napoli perché Spalletti sta facendo molto bene. Stanno giocando bene, un bel calcio, ma anche vincente. Giocare bene e vincere è quello che tutti vogliono fare” ha detto. “Normalmente le squadre che hanno più soldi vincono di più, ma loro hanno fatto un buon mercato, e hanno una buona mentalità. Vinceranno lo scudetto“.

Milan Scudetto Serie A

Rafa Benitez sul futuro: “Mi piacerebbe tornare in Italia”

Dopo aver detto la sua sulla corsa al tricolore di quest’anno, escludendo così Milan, Inter e le altre concorrenti, l’ex allenatore di Napoli e Inter ha parlato anche del desiderio di tornare ad allenare una squadra in Italia: “Mi piacerebbe lavorare in una squadra che può competere per qualcosa. La difficoltà è questa: se vai in una squadra e non hai i soldi devi avere il progetto e la mentalità giusta, ed usare la tua esperienza“.

“Mondiale? Lo vince il Brasile – ha aggiunto – perché hanno tanti giocatori e, se uno si fa male, quello che entra è anche meglio“.

Gabriella Ricci