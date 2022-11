Sfottò dei tifosi della Cremonese al Milan: succede al triplice fischio

Nei minuti finali di Cremonese-Milan, terminata poi con il risultato di 0-0, i tifosi della squadra di casa hanno punzecchiato i rossoneri presenti sugli spalti del Giovanni Zini.

Sfottò contro i tifosi del Milan: l’accaduto

Ironizzando sul risultato del match, i tifosi biancorossi hanno cantato in coro “Vincerete il tricolor“. Con questo pareggio, il Milan resta al secondo posto, ormai distante 8 lunghezze dal Napoli capolista.

In caso di vittoria, Lazio e Atalanta raggiungeranno i rossoneri a quota 30.

Tifosi Milan

Nel prepartita, Pioli si era soffermato proprio sul rischio di sottovalutare l’avversario parlando così:

“Bisogna essere continui ed approcciare bene. Dobbiamo portare avanti il nostro modo di stare in campo ed attaccare. Pronti ad approfittare di qualsiasi situazione. Ho scelto la difesa a tre, l’abbiamo già fatta varie volte. Sono in grado di darci una mano anche in fase di costruzione“.

Le assenze di Theo e Giroud purtroppo hanno pesato, così come la scelta di lasciare fuori Leao dal primo minuto. Ora servirà ripartire subito, già dalla prossima a San Siro contro la Fiorentina.