Ospite a Virgin Radio, Andriy Shevchenko ha parlato di tanti temi a pochi giorni dall’inizio del Mondiale in Qatar, tra cui anche il suo amato Milan. Queste le parole dell’ex bomber rossonero:

“Noto che ci sono tante aspettative intorno a questo Mondiale. Da grande tifoso mi aspetto un bel calcio e credo che sarà un bel Mondiale, anche perché sarà l’ultimo dell’era di Messi e Cristiano Ronaldo, due grandi fuoriclasse degli ultimi venti anni.

Se c’è qualche giovane che mi piace? Ci sono i ragazzi del Barcellona, come ad esempio Gavi, e del Real Madrid che nonostante l’età sono già in nazionale. Sarei curioso di vedere qualche nome nuovo”.

Shevchenko sicuro sul Milan: “Lavoro incredibile di Pioli e della società”

“Milan? In alcuni match ha mostrato un bel calcio ed ha giocato veramente bene, in altre, invece, è apparso un po’ affaticato. Vedo un grande gruppo che lotta per gli obiettivi.

Il merito è senza dubbio della società, di Maldini e Massara e del tecnico Pioli, che sta facendo un lavoro incredibile, anche a livello mentale. La testa dei giocatori è pronta per lottare“.