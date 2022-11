Sorteggi Champions, Warnock snobba il Milan: “I rossoneri non fanno paura”

Nel corso di oggi si sono svolti i sorteggi per definire gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League.

Tra le squadre protagoniste c’era, ovviamente, anche il Milan che ha passato il suo girone da secondo classificato e che poteva pescare dall’urna solo le prime classificate di ogni girone, e per i rossoneri l’urna non è stata troppo benevola, ma nemmeno troppo malevola.

I rossoneri hanno infatti pescato il Tottenham di Antonio Conte che ha vinto il suo girone, ovviamente stanno arrivando dall’Inghilterra i diversi pareri sulla squadra di Pioli e quello che farà più discutere è sicuramente quello di Stephen Warnock, ex calciatore, che ha completamente “snobbato” i rossoneri.

Milan Pioli Tottenham

L’ex Liverpool si è espresso così nei confronti dei rossoneri:

“Per gli Spurs, non guardo il Milan e non lo temo. So che sono campioni di Serie A, ma non credo che li si possa temere. Preferirei non giocare contro il Napoli”.

Parole che sicuramente risuoneranno nella testa dei calciatori che vorranno smentire l’opinionista.

Andrea Mariotti