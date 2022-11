Sosta Mondiali, che aiuto per il Milan: quando torneranno gli infortunati

Nonostante la sosta dei mondiali non sia stata ancora digerita da tutti i tifosi, il Milan ne potrà trarre solamente beneficio. Questo per due motivi principali: nelle ultime gare il diavolo, tra stanchezza e poca lucidità, non sta mostrando il gioco con cui aveva abituato a tutti; inoltre mister Pioli non ha disposizione tutti i pezzi della squadra, la cui mancanza si fa sentire.

Ecco alcuni dei giocatori che dovrebbero rientrare una volta finiti i Mondiali in Qatar:

CALABRIA – Gli esami strumentali ai quali si era sottoposto il capitano del Milan Davide Calabria avevano evidenziato una lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra. Adesso la speranza è quello di vederlo subito dopo la ripartenza in Serie A contro la Salernitana.

MAIGNAN – Dopo un primo infortunio, Mike Maignan aveva subito una ricaduta durante un allenamento e gli esami avevano riportato una lesione del muscolo soleo della gamba sinistra. Anche il francese, dopo che salterà i Mondiali, potrebbe tornare subito tra i pali.

Maignan

SAELEMAEKERS – Alexis durante la partita vinta contro l’Empoli, aveva riportato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro. Gli esami effettuati questa mattina avevano evidenziato una lesione parziale del legamento collaterale mediale. Il belga tornerà a gennaio.

FLORENZI – Situazione un po’ più complicata invece per Florenzi: l’ex Valencia e Psg aveva subito un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra,