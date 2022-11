Theo Hernandez da brividi sul fratello: “Non è stato semplice!”

A causa della rottura del legamento crociato interiore, Lucas Hernandez ha dovuto lasciare il ritiro in Qatar con la nazionale francese.

Come riferito dal Bayern Monaco in un comunicato ufficiale, l’operazione del giocatore è perfettamente riuscita, e da ora potrà cominciare pian piano l’iter della riabilitazione.

Chi senza ombra di dubbio è rimasto sconvolto dall’accaduto è suo fratello Theo, che direttamente dal ritiro della Francia ha voluto dire la sua sul grave stop del difensore, che adesso dovrà restare lontano dal campo almeo fino al termine della stagione.

Lucas Hernandez Infortunio Francia

Theo Hernandez e la dedica al fratello: “Dobbiamo vincere per lui!”

Visibilmente dispiaciuto per l’infortunio accorso a Lucas, Theo Hernandez ha espresso il desiderio di vincere il Mondiale e dedicare il successo al fratello: “Ci sentiamo tutti i giorni da quando ha lasciato il ritiro, dobbiamo vincere per lui e portargli la coppa“.

“Io gioco per entrambi. Quando ha saputo della mia convocazione era orgoglioso di me, e il sentimento era reciproco. Dovrà stare fuori per un po’ e non sarà facile, quando sono entrato al suo posto per me non è stato facile, ma poi ho fatto ciò che dovevo” ha aggiunto.

Gabriella Ricci