Milan, super Theo Hernandez: è il secondo in Europa!

Theo Hernandez è uno dei migliori giocatori del Milan. Arrivato per 20 milioni di euro nell’estate del 2019 e subito etichettato come lo “scarto del Real Madrid”. Il francese, però, non si è fatto scalfire in alcun modo dai pregiudizi dei tifosi italiani. Già al suo esordio (non ufficiale) contro il Bayern Monaco nel precampionato, prima di uscire dal campo per infortunio alla caviglia, fece già vedere qualche cavalcata delle sue.

Theo Hernandez, numeri da capogiro!

Ieri sera Theo Hernandez ha siglato il suo secondo gol in questo campionato, il suo ventesimo in Serie A e il suo ventiduesimo con la maglia del Milan.

Theo Hernandez, Milan

Che dato per Theo Hernandez: è secondo in Europa!

C’è un dato però, che rende l’idea di quanto il super laterale francese sia fondamentale per i rossoneri anche in fase realizzativa. Stando a quanto riportato da Opta, infatti, Theo ha siglato il suo settimo gol dall’inizio della scorsa stagione e soltanto Ramy Bensebaini, a quota 8, ha siglato più reti di lui tra i difensori nei top 5 campionati europei.

Paolo Maldini e Ricky Massara hanno voluto blindarlo con un rinnovo fino al 2026. Quello tra il Milan e Theo Hernandez è un matrimonio destinato a durare tanti anni.