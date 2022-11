Tomori fuori dal Mondiale, il CT Southgate spiega: “Non ha fatto abbastanza”

Ha fatto scalpore la decisione del CT della nazionale inglese di non convocare Fikayo Tomori per i prossimi mondiali in Qatar, scatenando la furia dei tifosi rossoneri e soprattutto di quelli inglesi che l’avrebbero preferito al tanto criticato Harry Maguire, difensore centrale del Manchester United.

Tomori fuori dal Mondiale – La spiegazione di Southgate

Il CT inglese, Southgate, ha così giustificato la propria decisione di non convocare il difensore centrale del Milan Fikayo Tomori, parole riportate da Sky Sport:

“Non credo che i difensori giovani abbiano fatto abbastanza per scalzare i vecchi”. “Maguire è uno dei nostri migliori centrali”.

Tomori Mondiale Southgate

Tomori fuori dal Mondiale – La polemica

La decisione e queste dichiarazioni hanno fatto infuriare i tifosi inglesi che in massa hanno dimostrato il proprio dissenso su Twitter, volendo tra i convocati Tomori e non Maguire, reduce da pessime stagioni con la maglia del Manchester United mandando l’hashtag #Southgate in tendenza sul social network.

Polemiche nate anche dalla mancata convocazione dell’attaccante della Roma Tammy Abraham, ma che al contrario di Tomori non sta facendo una grande stagione almeno fino ad ora.

Giacomo Pio Impastato