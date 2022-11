Ultim’ora, terremoto Juventus: si dimette tutto il CdA!

Un terremoto clamoroso si è abbattuto sulla Juventus pochi minuti fa. Un avvenimento che cambierà le sorti della stagione dei bianconeri, soprattutto a livello dirigenziale.

Secondo quanto appreso da diverse fonti tra le quali Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio, tutto il CdA si è dimesso in concomitanza con un’assemblea straordinaria, compreso il presidente Andrea Agnelli.

Juventus dimissioni CdA

Dimissioni CdA Juventus: il possibile motivo

Un evento che certifica ancora di più il grande momento di crisi che sta vivendo la Juventus, dentro e fuori dal campo. Ai piani alti regna lo sconforto ormai da troppo tempo, senza dimenticare il caso plusvalenze e l’inchiesta sul presunto falso in bilancio, che potrebbe avere avuto un peso importante.

Un articolo della Gazzetta dello Sport ha provato a ricostruire così i motivi dietro questa scelta:

“Il coinvolgimento dell’organo nell’indagine Prisma, aperta dalla Procura di Torino con l’accusa di falso in bilancio, e le ultime contestazioni della Consob, che hanno spinto a rivedere il progetto di bilancio da approvare e far slittare per due volte l’assemblea degli azionisti (fissata adesso il 27 dicembre) hanno portato alla decisione unanime di fare un passo indietro”.