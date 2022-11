Youth League, rimonta Milan contro il Salisburgo e primo posto nel girone

Tra poche ore il Milan sarà impegnato contro il Salisburgo in una sfida decisiva per il passaggio agli ottavi di Champions League da parte dei rossoneri.

Gli uomini di Stefano Pioli supererebbero il girone anche con un pareggio, risultato che sarebbe bastato anche alla formazione Primavera per conquistare il primato del Gruppo E di Youth League, proprio ai danni della squadra U19 degli austriaci.

Il Milan Primavera vince ancora: è primo nel girone

Come detto, i ragazzi di Ignazio Abate affrontavano al PUMA House of Football il Salisburgo Primavera, che è passato in vantaggio in avvio di ripresa con il gol di Zeteny, giunto al 48′.

Il Milan, però, è riuscito a ribaltare tutto nell’arco di appena due minuti: al 50′ è infatti arrivato il gol del pareggio di Lazetic, bissato due minuti più tardi dalla rete di Alesi, che ha fissato il risultato sul definitivo 2-1 in favore dei rossoneri.

Abate Milan Primavera

Con questo successo i ragazzi di Abate salgono a 14 punti, chiudendo a +6 proprio sul Salisburgo e senza aver mai perso in questa prima fase di UEFA Youth League.