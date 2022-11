Sei qui: Home » News » Ziyech apre al Milan? Il trequartista allo scoperto: “Succederà in inverno”

Hakim Ziyech, trequartista del Marocco e del Chelsea, è ormai vicino alla cessione non rientrando più nei piani di Graham Potter. In estate era stato cercato dal Milan ma, in seguito al mancato accordo con la squadra londinese, ha deciso di virare su Charles De Ketelaere.

Ma dopo le ultime notizie che lo vedono lontano dai piani del Chelsea si riaccende la possibilità di un suo approdo in Italia, magari proprio al Milan.

Ziyech apre al Milan? – “Succederà in inverno”

Hakim Ziyech ha parlato all’emittente olandese NOS della propria situazione al Chelsea con le seguenti parole:

“È difficile da dire, veramente difficile. Non sappiamo cosa succederà in inverno”. “È il calcio, quindi è difficile da dire.”.

Ziyech apre al Milan?

Ziyech apre al Milan? – La richiesta del Chelsea

Il Chelsea nella sessione estiva si era dimostrato interessato soltanto ad un trasferimento a titolo definitivo, con il Milan disponibile soltanto ad un prestito con diritto di riscatto.

Il Milan dopo aver fatto dietro front però potrebbe tornare sul giocatore, attualmente impegnato con la nazionale marocchina ai mondiali in Qatar, sperando magari in un cambio delle richieste dei Blues.

Giacomo Pio Impastato