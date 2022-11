“Ziyech al Milan al posto di De Ketelaere?”, Borghi è sicuro!

Arrivato in estate dal Club Bruges per 36 milioni di euro, Charles De Ketelaere fino ad oggi non è riuscito ad incidere più di tanto con la maglia del Milan.

Il talento belga ha convinto davvero poco, tant’è che adesso più di qualche tifoso rossonero ha cominciato a dubitare sulle sue qualità. Negli ultimi minuti, però, proprio di Charles De Ketelaere ne ha parlato il noto giornalista di DAZN, Stefano Borghi.

Milan Borghi De Ketelaere

Borghi non ha dubbi: “Il Milan deve aspettarlo”

Sul canale YouTube di DAZN, durante “Night Cup”, a Borghi è stato chiesto se il Milan in estate ha fatto bene a puntare su De Ketelaere e non su Ziyech, altro obiettivo di mercato dei rossoneri. Questa, di seguito, è stata la sua risposta:

“Se il Milan avrebbe dovuto puntare su Ziyech al posto di De Ketelaere? Dobbiamo aspettarlo, fidati. Sono giocatori diversi. De Ketelaere è entrato e non ha dato molto, ma va aspettato. Leao, Tonali, sono stati aspettati, secondo questi ragionamenti andavano mandati via il più lontano possibile dopo il primo anno? Ziyech è un giocatore fortissimo, anche lui deve rimproverarsi qualcosa ma è un giocatore che se coinvolto incide a qualsiasi livello“.

