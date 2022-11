Zola: “Non sono milanista ma mi è venuta la pelle d’oca”

Manca sempre meno al match tra Milan e Salisburgo, fondamentale per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. I rossoneri, guidati da Stefano Pioli, sono chiamati a portare a casa almeno un pareggio per assicurarsi il passaggio alla fase ad eliminazione diretta.

Ad affrontare i rossoneri, però, ci sarà un Salisburgo agguerrito che proverà in tutti i modi a ribaltare i pronostici per potersi guadagnare l’accesso agli ottavi di finale di Champions League per il secondo anno consecutivo.

Intervenuto ai microfoni di Prime Video a pochi minuti dall’inizio della partita, Gianfranco Zola ha elogiato Stefano Pioli. Inoltre, poco prima che l’ex fuoriclasse italiano iniziasse a parlare, è partito il solito coro “Pioli is on fire”. Questa la reazione e le parole dell’ex calciatore:

“Io non sono un milanista, però mi è venuta la pelle d’oca a sentire questa atmosfera. Il mister rossonero la merita tantissimo e una delle sue grandi qualità è sicuramente la calma che riesce a trasmettere, poi magari dentro di sé la sente anche lui sente la partita, ma esternamente trasmette calma ed equilibrio, che è quello che il suo Milan questa sera dovrà avere”.