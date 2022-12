“Accusato di aver aiutato il Milan, stavo per cambiare idea”: rivelazione a sorpresa di Acerbi

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il difensore dell’Inter Francesco Acerbi ha rilasciato una lunga intervista. Il centrale, tra gli altri argomenti, ha svelato un piccolo retroscena sul suo trasferimento, tirando in ballo la famosa risata scappatagli dopo il gol di Tonali in Lazio-Milan.

La rivelazione

Il classe 1988 per un momento ha pensato di non trasferirsi più in nerazzurro viste le accuse che gli sono state mosse dai tifosi interisti nel corso della trattativa. I supporters dell’Inter erano ancora scottati da quanto accaduto qualche mese prima in campionato.

Acerbi: “Avevo pensato di non venire più”

Questo il racconto di Francesco Acerbi su quello che è accaduto nel corso dell’ultima sessione di mercato:

“Confesso che avevo pensato di non venire più lo avevo detto anche ad Inzaghi. Non mi è piaciuto avere il dito puntato con l’idea che avessi aiutato il Milan a vincere lo Scudetto. L’effetto è che ora mi sono creato uno scudo e non provo più interesse per l’opinione della gente”.