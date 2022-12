Calciomercato Milan, tre giocatori ad un bivio: sarà addio o permanenza

“Adli testa giusta ma ora è al bivio. Thiaw cresce, Dest rilanciato“. Titola così una pagina dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che parla principalmente del centrocampista francese, alle prese con una decisione importante: prestito o permanenza.

Adli si mette in luce contro il Lumezzane

Yacine Adli nel corso dell’amichevole contro il Lumezzane di questo giovedì, si è messo nuovamente in mostra, così come aveva già fatto nelle partite di pre-campionato in cui aveva dimostrato di avere delle ottime doti.

Nonostante tutto, la sua permanenza al Milan è tutt’altro che scontata, considerando soprattutto il poco spazio che il centrocampista francese ha trovato in rossonero. Stefano Pioli gli ha sempre preferito, durante questi primi mesi di stagione, Brahim Diaz e Charles De Ketelaere. La palla passa proprio al giocatore, che deve scegliere se farsi le ossa in prestito o giocarsi le sue carte nello scacchiere di mister Pioli.

Spazio anche a Thiaw e Vranckx

Inoltre, anche Malick Thiaw e Aster Vranckx nella seconda parte di stagione potrebbero trovare più spazio e dovranno assolutamente conquistarsi il riscatto da parte della società rossonera.