Amichevole Milan-Lumezzane, Pioli lancia il giovane rossonero!

Il Milan alle 14:30 affronterà il Lumezzane a Milanello in un amichevole che anticipa la mini tournée in cui la squadra rossonera sarà occupata a Dubai. Amichevole che servirà ai rossoneri per trovare minuti nelle gambe prima dell’avvio del campionato di Serie A a gennaio.

Milan-Lumezzane – Le formazioni ufficiali

Il Milan si presenta con un 3-5-2 con in porta Tatarusanu; in difesa Coubis, giovane dalla primavera rossonera, Gabbia e Tomori; a centrocampo Adli, Pobega, Tonali, Vranckx e Krunic; a formare l’attacco invece Ante Rebic e Divock Origi.

Milan-Lumezzane Pioli

Il Lumezzane invece presenta la seguente formazione: Pisoni, Tomas, Calì, Alessandro, Spini, Pesce, Parodi, Poledri, Parravicini, Tortellim Regazzetti.

Il giovane rossonero titolare in Milan-Lumezzane

Il giovane rumeno Coubis ha già giocato un’amichevole estiva con il Milan, collezionando 27 minuti contro il Colonia nel 2 a 1 dei rossoneri in casa della squadra tedesca e anche contro il Wolfsberger nel 5 a 0 dei rossoneri, dove ha disputato 13 minuti.

Il giovane 19enne ha anche segnato una rete nella Youth League e nell’Europeo Under 19.

Giacomo Pio Impastato