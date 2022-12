Sei qui: Home » News » Non solo Mourinho, anche un ex Milan tra i candidati alla panchina del Brasile!

Dopo la deludente eliminazione ai quarti di finale del Mondiale del Brasile causata dalla Croazia al termine della lotteria dei rigori, il ct Tite ha annunciato le dimissioni.

Tiene dunque banco il futuro per la panchina della Selecao, uno degli incarichi più prestigiosi di tutto il panorama calcistico mondiale.

La nazionale brasiliana dopo l’eliminazione

Un ex Milan sulla panchina del Brasile? L’indiscrezione

Secondo quanto pubblicato dal portale UOL, Carlo Ancelotti è uno dei candidati favoriti per succedere a Tite come allenatore della nazionale brasiliana. L’allenatore italiano ha avuto un contatto lo scorso ottobre con i membri della CBF ed era aperto a proseguire con i colloqui e, a seconda del progetto presentato, aprire delle trattative concreto.

Sembra un qualcosa di impossibile poter immaginare nell’immediato Carlo Ancelotti seduto sulla panchina della Selecao, anche in virtù del suo contratto con il Real Madrid fino al 2024. Il tecnico di Reggiolo non ha ancora mai allenato una nazionale, non è da escludere in futuro la possibilità di vederlo provare a vincere un Mondiale.