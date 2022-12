Antonelli: “La finale contro la Juve nel 2016 è stata meritata”, poi la risposta su Ibra

Luca Antonelli, ex terzino del Milan, ha rilasciato un’intervista per il canale Youtube di Carlo Pellegatti in cui ha parlato del suo passato da rossonero e di Ibrahimovic, di cui è atteso il ritorno in campo.

Antonelli: “La finale contro la Juve è stata meritata”

Sulla Supercoppa vinta a Doha contro la Juventus nel 2016:

“La vittoria di Doha è stata meritata. Eravamo andati sotto ma poi Bonaventura ha fatto un gran gol. I rigori contro la Juventus in una sfida non giocata in Italia mi hanno fatto ritornare indietro di dodici anni. Dopo aver vinto contro la Juventus a Doha i ricordi di Manchester sono tornati fuori. È l’unico trofeo che ho vinto”.

Antonelli risposta Ibra

Poi su Zlatan Ibrahimovic:

“L’anno scorso non ha giocato tanto, ma quando ha giocato ha fatto la differenza. Dicono che non corre più, ma quando è in campo fa ancora gol”.

Ex Milan, i numeri di Antonelli in rossonero

Luca Antonelli, ex terzino del Milan e della nazionale italiana, ha collezionato con la maglia del Milan 53 presenze con 4 goal tra il 2025 e il 2018.

Giacomo Pio Impastato