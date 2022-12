Arsenal-Milan, le formazioni ufficiali: una novità per Pioli nel ruolo di terzino sinistro!

Tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Milan ed Arsenal per un match amichevole. La società rossonera ha scelto Dubai come sede del ritiro invernale per preparare al meglio la seconda parte di stagione. Il pensiero di Stefano Pioli è già rivolto alla sfida del 4 gennaio contro la Salernitana.

Questa sfida prestigiosa sarà la giusta occasione per testare la forma fisica dei giocatori di rossoneri. Theo Hernandez e Olivier Giroud sono i grandi assenti, essendo ancora impegnati con la Francia nella Coppa del Mondo. L’allenatore del Milan avrà la possibilità di vedere all’opera le seconde linee e i giocatori rientranti dall’infortunio, sperando di avere buone risposte da entrambi.

I Gunners occupano momentaneamente il primo posto in classifica nella Premier League inglese, sopra la corazzata del Manchester City. Il tecnico Arteta ha dato una precisa impronta alla sua squadra, giovane e spettacolare. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.

Le formazioni ufficiali di Arsenal-Milan

Tommaso Pobega – Yacine Adli – Charles De Ketelaere – Brahim Diaz – Matteo Gabbia – Pierre Kalulu – Milan

ARSENAL: Hein; White, Holding, Gabriel, Tierney; Partey, Lokonga; Odegaard, Viera, Nelson; Nketiah.

MILAN: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Pobega; Tonali, Vranckx; Saelemaekers, Adli, Rebic; Origi.

FEDERICO LUIGI DI MINGO