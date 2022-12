Sei qui: Home » News » Arsenal-Milan, nuovo ruolo per Pobega? L’idea di Pioli

Il Milan prosegue la preparazione nel ritiro di Dubai.

Per Pioli sono arrivate due buone notizie in merito agli infortunati: Saelemaekers è pienamente recuperato, mentre anche Davide Calabria è ormai sulla via del recupero.

Maignan punta al rientro contro la Salernitana, mentre per Ibrahimovic filtra ancora prudenza per evitare ricadute.

Arsenal-Milan, Pobega terzino? Pioli ci pensa

Il Milan affronterà domani pomeriggio l’Arsenal in un’amichevole di lusso. La gara sarà trasmessa alle 15:00 su Dazn e Sky Sport Uno.

Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, Stefano Pioli contro i Gunners potrebbe schierare Pobega terzino sinistro, con Tonali e Vranckx a centrocampo.

Milan, la probabile formazione per l’amichevole con l’Arsenal

Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, Stefano Pioli in vista dell’amichevole di lusso con l’Arsenal, riproporrà sicuramente il 4-2-3-1.

Di seguito, la probabile formazione dei rossoneri.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Pobega; Tonali, Vranckx; Saelemaekers, Adli, Rebic; Origi.

Centrocampo formato dalla coppia Tonali-Vranckx, mentre sulla trequarti Saelemaekers, Adli e Rebic agiranno alle spalle di Origi.