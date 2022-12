Pioli ha un problema da risolvere, ballottaggio a sorpresa per il Milan

Il Milan si appresta ormai, come tutte le altre, a tornare in campo per iniziare nuovamente a fare sul serio. Il 4 gennaio i rossoneri saranno di scena a Salerno contro la temibile Salernitana di Davide Nicola, che avrà tutta l’intenzione di far andare di traverso il panettone al Diavolo.

Milan che si presenterà in Campania ancora senza il suo numero 1, Maignan. Il portierone francese, autentico trascinatore nella passata stagione, è fuori ormai da qualche mese per un problema al polpaccio che sembra ancora lontano dall’essere risolto.

L’obiettivo era quello di ritornare in campo alla ripresa del campionato, ma diverse complicanze hanno reso impossibile la sua realizzazione.

Milan, ballottaggio Mirante-Tatarusanu per sostituire Maignan

Se da ottobre in poi a difendere i pali del Milan ci ha pensato Ciprian Tatarusanu, ora non sembra più così certa la gerarchia nella testa di Stefano Pioli.

Secondo la Gazzetta dello Sport, sono in costante risalita le quotazioni di Antonio Mirante. Il portiere italiano, sulla carta la terza scelta nella rosa rossonera, ha fatto bene nell’amichevole contro il Liverpool e starebbe mettendo in difficoltà Pioli.

Già domani, dall’amichevole contro il PSV, capiremo qualcosa in più sulle gerarchie in casa rossonera.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI