Dal Milan al Liverpool: gli inglesi piombano sul rossonero

Il Milan deve presto attivarsi per i rinnovi dei giocatori in scadenza, considerando che il tempo scorre e si rischia di finire con una situazione identica a quelle di Gianluigi Donnarumma, Franck Kessié e Hakan Calhanoglu su cui i rossoneri avrebbero potuto fruttare diversi soldi, ma i tre giocatori sono andati via a parametro zero.

Sia Rafael Leao che Ismael Bennacer hanno il contratto in scadenza nel 2024. Ricky Massara e Paolo Maldini già da tempo stanno trattando i due rinnovi che non sono affatto semplici, considerando le richieste altissime dei due agenti.

Bennacer Milan Liverpool

Nel frattempo, sul gioiello algerino del Milan si è fiondato il Liverpool, in cerca di un profilo per rinforzare il centrocampo. A riportarlo è Relevo.

Le prestazioni super di Bennacer hanno attirato gli occhi di mezza Europa, che adesso guardano alla finestra, per poi eventualmente approfittare del costo zero e portare l’algerino a Liverpool. Tuttavia, in questo momento, il Milan con il rinnovo sembrerebbe essere in vantaggio rispetto agli inglesi.