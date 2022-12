Bennacer-Milan, possibile clausola rescissoria nel contratto: la cifra

Il Milan si prepara per affrontare al meglio la seconda parte di stagione, ma nel frattempo deve risolvere delle grane legate ad alcuni rinnovi di contratto. In particolare a tenere in pensiero i dirigenti rossoneri ci stanno pensando Rafael Leao e Bennacer, entrambi a scadenza nel giugno 2024.

Il Diavolo non vuole arrivare con l’acqua alla gola e sta cercando di muoversi preventivamente per evitare di perdere i calciatori a cifre inferiori rispetto a quello che è il loro reale valore.

Bennacer Milan clausola

Bennacer-Milan, i dettagli dell’offerta: spunta anche una clausola

In particolare il Milan si sta già muovendo per risolvere la situazione riguardante Ismael Bennacer. Secondo quanto riporta Sky Sport, ci sarebbe già stato un incontro tra l’entourage del calciatore algerino e la società rossonera.

Bennacer guadagna attualmente una cifra di poco superiore al milione e mezzo e vorrebbe arrivare a prenderne 4. Un bell’aumento, con il Milan che sembra intenzionato ad accontentarlo ma solo tramite l’inserimento di una serie di bonus legati alla Champions League.

La distanza fra le parti però non sembra incolmabile e a breve sono previste novità. L’accordo dovrebbe prevedere anche una clausola rescissoria, secondo Sky Sport già esistente nell’attuale contratto, con un importo ancora da definire. Quella attuale è di circa 50 milioni di euro.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI