Riscatto di Brahim Diaz al Milan? Il Real Madrid fissa il prezzo!

Nonostante ci sia ancora una seconda parte di stagione ancora tutta da vivere, iniziano a circolare le prime voci riguardanti la nuova annata.

Se da un lato il Milan sta per concludere il rinnovo del bomber Olivier Giroud, dall’altro rischia di perdere un giocatore fondamentale per lo scacchiere di Stefano Pioli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, rimane ancora incerto il futuro di Brahim Diaz.

Brahim Diaz Mercato

Brahim Diaz lontano da Milano? Le condizioni del Real per il riscatto

Non è un mistero: Carlo Ancelotti è un grande estimatore di Brahim Diaz e lo riabbraccerebbe volentieri in vista della prossima stagione.

Come stabilito dai precedenti accordi, la cifra per il riscatto del fantasista spagnolo a fine stagione è di 22 milioni di euro. Maldini non è disposto a spendere tutti questi soldi per il riscatto del giocatore, dunque è pronto a trattare per ottenere uno sconto sul prezzo.

Il numero 10 del Milan si trova molto bene in città e con i compagni, ragion per cui non ha la necessità di cambiare aria. Le vie del mercato sono comunque infinite, perciò non è da escludere un suo ritorno in patria.